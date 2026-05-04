Власти рассказали, какие выплаты и компенсации положены медикам в Калининградской области в 2026 году

При первом трудоустройстве в госбольницы врачи смогут получить от 450 тысяч до 1,8 млн рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. По программе «Земский доктор» можно рассчитывать на выплату до 1,5 млн рублей, по «Земскому фельдшеру» — от 750 тысяч рублей.