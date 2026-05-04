Прием заявок на окружной фестиваль уличного искусства «ФормAРТ» продлен до 15 мая

Прием заявок на окружной фестиваль уличного искусства «ФормAРТ» (18+) продлен до 15 мая. Направить заявку по направлениям, связанным с тематикой Года единства народов России, можно на сайте проекта: formartpfo.ru. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, правительство Кировской области и органы госвласти субъектов Приволжского федерального округа.
Подать заявку могут профессиональные художники и художники-любители, постоянно проживающие на территории ПФО, в возрасте от 18 до 35 лет. Обязательно наличие навыков для воспроизведения изображения на крупных городских объектах.
В фестивале несколько тематических направлений: «Жизнь народов России в едином ритме»; «Традиции объединяют»; «Общая миссия»; «Связь поколений»; «Россия — наш общий дом».
К участию в фестивале не будут допускаться изображения, сгенерированные с помощью технологий искусственного интеллекта.
Оценивать эскизы будет экспертное жюри, сформированное из федеральных и региональных экспертов в области изобразительного и уличного искусства.
Отрисовка работ финалистов на объектах городской среды в столицах субъектов ПФО будет продолжаться до 20 июля. С 21 июля по 17 августа состоится общественное голосование за готовые работы, размещенные на сайте фестиваля.
Финал фестиваля пройдет в августе в Кирове, где финалисты создадут общий арт-объект, также будут организованы мастер-классы, культурно-досуговая программа для участников и награждение победителей. Победители и призеры окружного этапа получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты на развитие творчества. За первое место победитель получит 200 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей.
Напомним, что фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Темы работ отражают одно их ключевых направлений государственной политики или актуальной темы года. Так, в 2025 году тематика работ была посвящена Году защитника Отечества в России. Победителем фестиваля стал Александр Попов из республики Татарстан.