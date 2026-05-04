Нижегородцам предлагают стать «Амбассадорами Пушкинской карты»

Жителей Нижегородской области в возрасте от 14 до 21 года приглашают поучаствовать в конкурсе «Амбассадоры Пушкинской карты», направив заявку до 11 мая. Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Семья».
Конкурс направлен на популяризацию программы «Пушкинская карта» среди молодежи, а также создание сообщества активных молодых лидеров, продвигающих культурные мероприятия в различных регионах России. Он объединит школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов, а также резидентов «школ креативных индустрий» со всей России — всех, кто увлечен культурой и готов о ней рассказывать.
Участники могут выступать как индивидуально, так и в составе команды своей школы, вуза или СПО — специальная командная номинация объединяет от трех до семи человек для совместного продвижения культурных событий.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в чат-боте проекта в мессенджере «МАКС»: max.ru/ambassador_pushkincard_bot и прикрепить мотивационную заявку в формате видео. После подачи заявки участники, чьи анкеты пройдут модерацию, попадут на образовательный онлайн-акселератор, где ведущие эксперты в сфере культуры расскажут о реализации проектов и создании живого и интересного контента. Он будет проходить с 18 мая по 1 июня. Далее каждый участник будет посещать учреждения культуры и рассказывать о культурных событиях в своих социальных сетях — с 1 июня по 31 августа необходимо сделать три поста на своей страничке «ВКонтакте». Для принятия решения жюри будут важны следующие показатели: количество публикаций, качество постов и их оригинальность, пользовательский охват публикации.
Победители проекта будут объявлены 15 сентября, а церемония награждения пройдет в октябре 2026 года. Главным призом проекта станет звание «Амбассадор Пушкинской карты», возможность посетить любое учреждение культуры страны в течение года, продвижение в соцсетях «ВКонтакте» и национальных проектов России, а также участие в информационной кампании по продвижению «Пушкинской карты».
Положение о проведении конкурса размещено на сайте: xn—80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn—p1ai/news/minkultury-rossii-obyavlyaet-otbor-ambassadorov-pushkinskoy-karty/.
Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги. Культура». Лимит карты — 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте «Культура.РФ». В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».
