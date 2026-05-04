На Урале с помощью беспилотника нашли незаконные свалки отходов лесопиления

На Урале с помощью беспилотника нашли нарушения на предприятиях по лесозаготовке.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью беспилотника выявили нарушения на двух лесопромышленных предприятиях в Первоуральском районе. Проверки прошли 30 апреля на объектах, которые занимаются заготовкой, хранением и переработкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе обследования обнаружены места захламления территории нижних складов. Возле мест хранения лесоматериалов обнаружены отходы лесопиления, древесной коры, лежалые бревна, горбыль, — уточнили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По итогам рейда юридическим лицам вынесли предписания. Теперь предприятия обязаны навести порядок на складах и строго соблюдать карантинное законодательство России.