На Урале с помощью беспилотника нашли незаконные свалки отходов лесопиления

В Свердловской области сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью беспилотника выявили нарушения на двух лесопромышленных предприятиях в Первоуральском районе. Проверки прошли 30 апреля на объектах, которые занимаются заготовкой, хранением и переработкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.