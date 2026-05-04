Мэр Шалабаев призвал нижегородцев сигнализировать об открытых люках и штырях

До 31 мая у нижегородцев есть возможность сделать улицы безопаснее. Если заметили открытый люк, торчащий из земли штырь или арматуру, а также бесхозные провода, стоит сообщить об этом, пока трава не скрыла опасные находки. Звонки принимают по номеру 268−11−61, заявки также можно оставить на платформе «Лобачевский».