Минобороны взыскало с воронежского «Созвездия» 12 млн за просрочку по госзаказу

В сентябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что заседания Арбитражного суда Воронежской области по спорам Минобороны РФ и «Созвездия» могут рассмотреть в закрытом режиме, а решения по ним не будут опубликованы на сайте суда, так как данные сведения «составляют служебную тайну в области обороны». С конца июля прошлого года в воронежский арбитраж поступило три иска Минобороны к АО «Концерн “Созвездие”» на общую сумму 256,6 млн руб. Сейчас дела по этим искам отсутствуют на сайте суда, убедился «Ъ-Черноземье».