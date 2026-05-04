Почётный гражданин Таганрога Владимир Неверов отмечает день рождения

4 мая свой день рождения отмечает Владимир Лаврентьевич Неверов — Герой Советского Союза и Почётный гражданин Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Владимир Лаврентьевич начал военную карьеру после окончания Бакинского высшего общевойскового командного училища в 1966 году. В ходе службы он проходил воинскую службу в различных военных округах: Закавказском, Северо‑Кавказском, Дальневосточном, Туркестанском, Киевском и Белорусском, а также в Группе советских войск в Германии и в Центральной группе войск в Чехословакии.
Особая страница биографии — служба в Афганистане в 1982—1984 годах, где полковник Неверов командовал 101‑м мотострелковым полком 5‑й гвардейской мотострелковой дивизии. За два года он успешно провёл более 40 боевых операций. За проявленный героизм при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан в 1984 году Владимиру Лаврентьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В дальнейшем, уже в звании генерал‑лейтенанта, он занимал командные и штабные должности, в том числе возглавлял основной факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Находясь в отставке, Владимир Лаврентьевич активно участвует в военно‑патриотическом воспитании молодёжи и ведёт работу по линии ветеранского движения: состоит в правлении Клуба Героев Советского Союза и Героев России; является председателем Совета ветеранов 30‑й гвардейской мотострелковой Иркутско‑Пинской дивизии.
За доблестную службу Владимир Лаврентьевич награждён: орденом Ленина; орденом Красной Звезды орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»; орденом «Звезда» (Афганистан); различными медалями; именным огнестрельным оружием; почётными знаками ФПС, МВД и Министерства железных дорог.
Глава Таганрога Светлана Камбулова поздравила Владимира Лаврентьевича в соцсетях, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла, благополучия и долгих лет жизни.