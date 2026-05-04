Расчистка водоемов в Подмосковье начнется в середине июня

Расчистку водоемов по региональной программе «100 прудов и озер» начнут в Московской области в середине июня, сообщил врио министра сельского хозяйства региона Виталий Мосин. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
«15 июня заканчивается нерест и начинается работа. Все подрядчики выбраны, контракты заключены, территории изучены, поэтому осталось только дождаться окончания нереста», — сказал Виталий Мосин.
Уточняется, что работы на объектах должны провести до конца ноября, но могут закончить уже к концу лета. Напомним, жители Подмосковья в ходе голосования на портале «Добродел» выбрали 39 водоемов, которые приведут в порядок по региональной программе в 2026 году. Пруды и озера отчистят от растительности, с территорий уберут мусор и аварийные деревья.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.