В Петербурге трамвайная линия «Славянка» перевезла миллионного пассажира

Раньше прогнозируемого срока миллионный пассажир проехал по первому этапу трамвайной линии «Славянка» в Санкт-Петербурге, от станции метро «Купчино» до поселка Шушары, сообщили в комитете по инвестициям города. Развитие транспортной сети — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фактический пассажиропоток на линии с момента ее открытия в конце 2025 года превысил прогнозные показатели на 15−20%, что подтверждает высокую востребованность маршрута у жителей южных районов. Первый этап насчитывает 10 км пути и 5 остановок. Трамваи перевозят в среднем около 19 тысяч горожан в будний день и около 8 тысяч — в выходной.
На втором этапе продолжаются строительные работы от депо на Новгородском проспекте до Колпинского шоссе в микрорайоне Славянка. Работы идут с соблюдением графика, завершить их планируют в конце 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.