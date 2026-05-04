Будущие робототехники посетили петербургский «ВОЕНМЕХ»

Учащиеся школы робототехники «РобоЛидер» из Дома творчества «Измайловский» Санкт-Петербурга посетили Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, сообщили в администрации Адмиралтейского района. Развитие талантов подрастающего поколения — это задача нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ребят ознакомили с историей кафедр и факультетов, со специальностями, которые можно изучить в университете, документами и экспонатами. Школьникам рассказали, с какими предприятиями и научными учреждениями сотрудничает вуз. Особый интерес вызвали программа освоения Луны и макет лунохода. Кроме того, учащиеся смогли увидеть реальные образцы межконтинентальных баллистических ракет.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.