В Воронеж прибудет чудотворная икона Божией Матери

«Она чудесным образом явилась в селе Ташла Самарской губернии накануне большевистского переворота — 21 октября 1917 года. На месте явления иконы забил святой источник. После горячих молитв верующих у святого образа стали происходить многие чудеса и исцеления. Во время большевистских гонений на Церковь икону спасли жители села Ташла — передавая из рук в руки, сберегли от поруганий. Во время войны была открыта Троицкая церковь с. Ташла, после чего икону вернули на свое место. С тех пор чудотворный образ находится там постоянно», — рассказали в Воронежской епархии.