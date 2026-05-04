Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеж прибудет чудотворная икона Божией Матери

В каких храмах воронежцы смогут поклониться святыне, рассказываем в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

5 мая в Воронеж в рамках автомобильного крестного хода прибудет список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская). По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, и по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством святыня будет пребывать в Воронежской епархии по 25 мая включительно. В каких храмах воронежцы смогут поклониться иконе, рассказываем в нашем материале.

Почитаемая святыня.

Икона Божией Матери «Избавительница от бед» является одной из самых почитаемых святынь Самарского края и всего Среднего Поволжья.

«Она чудесным образом явилась в селе Ташла Самарской губернии накануне большевистского переворота — 21 октября 1917 года. На месте явления иконы забил святой источник. После горячих молитв верующих у святого образа стали происходить многие чудеса и исцеления. Во время большевистских гонений на Церковь икону спасли жители села Ташла — передавая из рук в руки, сберегли от поруганий. Во время войны была открыта Троицкая церковь с. Ташла, после чего икону вернули на свое место. С тех пор чудотворный образ находится там постоянно», — рассказали в Воронежской епархии.

Икона, которая прибудет в Воронежскую область, — это список с чудотворной иконы «Избавительница от бед». Она также известна многими чудесами: по молитвам пред святыней многие верующие люди получили исцеление и утешение.

В какие воронежские храмы доставят икону?

5 мая в 12:00 состоится торжественная встреча святыни в Благовещенском кафедральном соборе, где она будет находиться до 14:00 7 мая.

График пребывания иконы Божией Матери «Избавительница от бед».

в храмах Воронежской епархии:

Благовещенский кафедральный собор Воронежа — с 12:00 5 мая до 14:00 7 мая;

Казанский храм в Воронеже — с 14:30 7 мая до 14:00 8 мая;

Храм во имя прп. Сергия Радонежского в Воронеже — с 14:30 8 мая до 14:00 9 мая;

Христо-Рождественский храм в микрорайоне Малышево — с 14:30 9 мая до 14:00 10 мая;

Воскресенский храм в Воронеже — с 14:30 10 мая до 14:00 11 мая;

Храм во имя св. блж. Ксении Петербургской в Воронеже — с 14:30 11 мая до 14:00 12 мая;

Христо-Рождественский храм в Воронеже — с 14:30 12 мая до 14:00 13 мая;

Храм Всех святых, в земле Русской просиявших Воронежа — с 14:30 13 мая до 14:00 14 мая;

Митрофановский храм в Семилуках — с 14:30 14 мая до 14:00 15 мая;

Вознесенский храм в селе Нижнедевицк — с 14:40 15 мая до 14:00 16 мая;

Казанский храм в поселке Хохол — с 14:40 16 мая до 14:00 17 мая;

Храм Христа Спасителя в Нововоронеже — с 15:00 17 мая до 14:00 18 мая;

Владимирский собор в Лисках — с 15:00 18 мая до 14:00 19 мая;

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь — с 14:30 19 мая до 14:00 20 мая;

Покровский храм в селе Каширское — с 15:00 20 мая до 14:00 21 мая;

Казанский храм в Новой Усмани — с 14:30 21 мая до 14:00 22 мая;

Никольский храм в Рамони — с 14:30 22 мая до 14:00 23 мая;

Спасо-Преображенский Толшевский женский монастырь ст. Графская — с 15:00 23 мая до 14:00 24 мая;

Храм во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской в селе Верхняя Хава с 15:00 24 мая до 14:00 25 мая.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше