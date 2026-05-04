В Воронеж прибудет чудотворная икона Божией Матери

5 мая в Воронеж в рамках автомобильного крестного хода прибудет список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская). По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, и по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством святыня будет пребывать в Воронежской епархии по 25 мая включительно. В каких храмах воронежцы смогут поклониться иконе, рассказываем в нашем материале.
Почитаемая святыня.
Икона Божией Матери «Избавительница от бед» является одной из самых почитаемых святынь Самарского края и всего Среднего Поволжья.
«Она чудесным образом явилась в селе Ташла Самарской губернии накануне большевистского переворота — 21 октября 1917 года. На месте явления иконы забил святой источник. После горячих молитв верующих у святого образа стали происходить многие чудеса и исцеления. Во время большевистских гонений на Церковь икону спасли жители села Ташла — передавая из рук в руки, сберегли от поруганий. Во время войны была открыта Троицкая церковь с. Ташла, после чего икону вернули на свое место. С тех пор чудотворный образ находится там постоянно», — рассказали в Воронежской епархии.
Икона, которая прибудет в Воронежскую область, — это список с чудотворной иконы «Избавительница от бед». Она также известна многими чудесами: по молитвам пред святыней многие верующие люди получили исцеление и утешение.
В какие воронежские храмы доставят икону?
5 мая в 12:00 состоится торжественная встреча святыни в Благовещенском кафедральном соборе, где она будет находиться до 14:00 7 мая.
График пребывания иконы Божией Матери «Избавительница от бед».
в храмах Воронежской епархии:
Благовещенский кафедральный собор Воронежа — с 12:00 5 мая до 14:00 7 мая;
Казанский храм в Воронеже — с 14:30 7 мая до 14:00 8 мая;
Храм во имя прп. Сергия Радонежского в Воронеже — с 14:30 8 мая до 14:00 9 мая;
Христо-Рождественский храм в микрорайоне Малышево — с 14:30 9 мая до 14:00 10 мая;
Воскресенский храм в Воронеже — с 14:30 10 мая до 14:00 11 мая;
Храм во имя св. блж. Ксении Петербургской в Воронеже — с 14:30 11 мая до 14:00 12 мая;
Христо-Рождественский храм в Воронеже — с 14:30 12 мая до 14:00 13 мая;
Храм Всех святых, в земле Русской просиявших Воронежа — с 14:30 13 мая до 14:00 14 мая;
Митрофановский храм в Семилуках — с 14:30 14 мая до 14:00 15 мая;
Вознесенский храм в селе Нижнедевицк — с 14:40 15 мая до 14:00 16 мая;
Казанский храм в поселке Хохол — с 14:40 16 мая до 14:00 17 мая;
Храм Христа Спасителя в Нововоронеже — с 15:00 17 мая до 14:00 18 мая;
Владимирский собор в Лисках — с 15:00 18 мая до 14:00 19 мая;
Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь — с 14:30 19 мая до 14:00 20 мая;
Покровский храм в селе Каширское — с 15:00 20 мая до 14:00 21 мая;
Казанский храм в Новой Усмани — с 14:30 21 мая до 14:00 22 мая;
Никольский храм в Рамони — с 14:30 22 мая до 14:00 23 мая;
Спасо-Преображенский Толшевский женский монастырь ст. Графская — с 15:00 23 мая до 14:00 24 мая;
Храм во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской в селе Верхняя Хава с 15:00 24 мая до 14:00 25 мая.