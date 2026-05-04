Главу Вачского округа оштрафовали за поездки на служебном авто в выходной

Главу Вачского округа Нижегородской области Сергея Лисина привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Вачского межрайонного суда.
В ходе разбирательства было установлено, что чиновник использовал служебный автомобиль в личных целях в выходной день 7 февраля. На Лисина составили протокол по статье о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП РФ). В итоге суд назначил главе округа минимально возможный штраф для должностных лиц — 300 рублей. На данный момент постановление еще не вступило в законную силу.
Стоит отметить, что по итогам 2025 года Вачский округ стал одним из двух муниципалитетов региона, получивших лишь оценку «удовлетворительно» за реализацию нацпроектов. Вторым аутсайдером рейтинга был Ковернинский округ, глава которого покинул свой пост в январе текущего года.
