Главу Вачского округа оштрафовали за поездки на служебном авто в выходной

В ходе разбирательства было установлено, что чиновник использовал служебный автомобиль в личных целях в выходной день 7 февраля. На Лисина составили протокол по статье о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП РФ). В итоге суд назначил главе округа минимально возможный штраф для должностных лиц — 300 рублей. На данный момент постановление еще не вступило в законную силу.