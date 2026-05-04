Липецк опередил Воронеж и Белгород по скорости роста зарплат

В среднем по стране главный показатель рейтинга (50% населения) составил 8,3 года. По данным аналитиков, первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тысяч рублей, станут Ямало-Ненецкий (5,7) и Чукотский (5,8) автономные округа, а также Татарстан (6,2). Больше всего времени на достижение указанной отметки потребуется Дагестану (15,6), Чечне (19,1) и Ингушетии (22,1).