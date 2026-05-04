В Ростовской области обсудили модернизацию НЭВЗа и меры поддержки промышленности

В Ростовской области обсудили поддержку промышленности и модернизацию Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ). Заседание посвятили мерам поддержки промышленных предприятий региона и развитию Новочеркасского электровозостроительного завода. Участники рассмотрели механизмы федерального финансирования для реализации инвестиционной программы модернизации предприятия.

Завод выпускает более половины магистральных электровозов в стране. Его обновление предусматривает расширение производственных мощностей, освоение новых моделей, локализацию комплектующих и модернизацию испытательной базы. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что проект позволит укрепить технологический суверенитет, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления.

Участники также обсудили механизм промышленного государственно-частного партнерства. Средства бюджета планируют направить на обновление производства с участием крупного индустриального партнера. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что такие проекты требуют поддержки на федеральном уровне и способны стимулировать развитие региона.

В рамках модернизации планируют запустить выпуск нового грузового электровоза 2ЭС9 для тяжеловесных составов до 7100 тонн. Модель получит повышенную энергоэффективность и должна заменить устаревшие локомотивы. Параллельно предприятие осваивает выпуск электровоза ЭМКА2 с использованием отечественных комплектующих.

За 90 лет завод выпустил около 70 типов электровозов и более 17 тыс. локомотивов. Предприятие входит в число крупнейших производителей отрасли, а его продукция включена в реестр российской промышленной продукции.

Заместитель губернатора региона Игорь Сорокин подчеркнул, что развитие промышленного потенциала области требует активной поддержки федерального центра и привлечения инвестиций.

