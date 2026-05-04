В Краснодаре прошел форум для родителей

Форум «От беременности до школы» состоялся 19 апреля в Доме молодежи Краснодара в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации города.
Участники получили советы экспертов по детскому здоровью и психологии, узнали о развитии, питании, сне и режиме малыша. На мероприятии также работала бьюти-зона. Кроме того, женщины получили возможность обменяться опытом с другими мамами в комфортной обстановке. Помимо прочего, родители получили актуальную информацию о мерах государственной поддержки: выплатах, оформлении документов и взаимодействии с инстанциями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.