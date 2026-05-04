Исследование: Половина работающих калининградцев через девять лет будет получать более 200 тысяч рублей

Регион занимает в общероссийском рейтинге 55 место.

Калининградская область заняла 55 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Эксперты подготовили рейтинг по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 200 тысяч рублей в месяц. Лучшими по этому показателю стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан.

В Калининградской области медианная зарплата достигнет 200 тысяч у половины населения через девять лет и три месяца. В рамках исследования также оценили другие временные интервалы. Так, 75% работников удастся получать по 200 тысяч примерно через 11,8 лет. А четверть населения области смогут получать такую сумму уже через 6,8 лет.

В конце рейтинга находятся Северо-Кавказские республики. В Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 200 тысяч рублей потребуется 22 года, а в Чечне более половины работников будут получать такую сумму через 19 лет.

Ранее эксперты сообщали, что Калининградская область опустилась на 56 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в небольших населённых пунктах. Средний доход жителей малых населённых пунктов составил 68 тысяч рублей.