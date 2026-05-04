Рейсовые автобусы оснастят видеокамерами и ремнями безопасности

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Все пассажирские автобусы, которые курсируют по внутриреспубликанским маршрутам, будут оборудованы видеокамерами и ремнями безопасности, сообщил журналистам начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Андрей Гладкий.

Источник: Sputnik.by

Такое решение принято в соответствии с обновленными правилами перевозок пассажиров, которые утверждены правительством Беларуси. Документ, направленный на повышение безопасности пассажиров, был подготовлен специалистами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций и представителями бизнес-сообщества и утвержден правительством республики.

Нововведения, связанные с установкой в автобусах внутриреспубликанского сообщения видеокамер, начнут действовать с 1 января 2028 года.

«С 1 января 2028 года вводится норма о том, что все автобусы, которые участвуют в выполнении внутриреспубликанских перевозок в регулярном сообщении, должны быть оборудованы средствами видеофиксации», — рассказал Андрей Гладкий.

Еще раньше вступят в силу изменения, связанные с оборудованием рейсовых автобусов ремнями безопасности для пассажиров. Так, до 1 января 2027 года пассажирские сиденья в автобусах (категорий М2 и М3, класс III) должны быть оборудованы двух- или трехточечными ремнями безопасности.

Гладкий пояснил, что такое требование обязательно к выполнению для транспортных средств, в которых не допускается перевозить пассажиров стоя.

«Если, например, автобус используется в городских перевозках, там, где пассажиры могут ехать как сидя, так и стоя, на него требование не распространяется», — уточнил Гладкий.

Автобусы на междугородных маршрутах также надлежит оборудовать ремнями безопасности. Срок, до которого необходимо это сделать, установлен до 1 января 2030 года.

По словам Гладкого, есть и ряд других нововведений в части пассажирских перевозок. Например, водители такси, а также водители, которые работают на международных пассажирских перевозках, избавлены от необходимости заранее проходить обучающие курсы с выдачей подтверждающего документа. Это требование перестало действовать с 1 апреля нынешнего года.

Кроме того, снижен водительский стаж для водителей школьных автобусов. Ранее он составлял три года, теперь — один год.

Еще одна инновация касается лиц в организации, осуществляющей пассажирские перевозки, которые ответственны за безопасность. По новым правилам, они обязаны раз в пять лет повышать свою квалификацию, что должно подтверждаться соответствующим документом.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше