Рейсовые автобусы оснастят видеокамерами и ремнями безопасности

Такое решение принято в соответствии с обновленными правилами перевозок пассажиров, которые утверждены правительством Беларуси. Документ, направленный на повышение безопасности пассажиров, был подготовлен специалистами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций и представителями бизнес-сообщества и утвержден правительством республики.
Нововведения, связанные с установкой в автобусах внутриреспубликанского сообщения видеокамер, начнут действовать с 1 января 2028 года.
«С 1 января 2028 года вводится норма о том, что все автобусы, которые участвуют в выполнении внутриреспубликанских перевозок в регулярном сообщении, должны быть оборудованы средствами видеофиксации», — рассказал Андрей Гладкий.
Еще раньше вступят в силу изменения, связанные с оборудованием рейсовых автобусов ремнями безопасности для пассажиров. Так, до 1 января 2027 года пассажирские сиденья в автобусах (категорий М2 и М3, класс III) должны быть оборудованы двух- или трехточечными ремнями безопасности.
Гладкий пояснил, что такое требование обязательно к выполнению для транспортных средств, в которых не допускается перевозить пассажиров стоя.
«Если, например, автобус используется в городских перевозках, там, где пассажиры могут ехать как сидя, так и стоя, на него требование не распространяется», — уточнил Гладкий.
Автобусы на междугородных маршрутах также надлежит оборудовать ремнями безопасности. Срок, до которого необходимо это сделать, установлен до 1 января 2030 года.
По словам Гладкого, есть и ряд других нововведений в части пассажирских перевозок. Например, водители такси, а также водители, которые работают на международных пассажирских перевозках, избавлены от необходимости заранее проходить обучающие курсы с выдачей подтверждающего документа. Это требование перестало действовать с 1 апреля нынешнего года.
Кроме того, снижен водительский стаж для водителей школьных автобусов. Ранее он составлял три года, теперь — один год.
Еще одна инновация касается лиц в организации, осуществляющей пассажирские перевозки, которые ответственны за безопасность. По новым правилам, они обязаны раз в пять лет повышать свою квалификацию, что должно подтверждаться соответствующим документом.