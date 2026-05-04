В Астрахани состоялось центральное мероприятие акции «Сад памяти»

Акция прошла у молодежного центра «Коса». К ней присоединился и губернатор области Игорь Бабушкин. Совместно с «Волонтерами Победы», школьниками и представителями власти в мероприятии приняли участие сотрудники службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области. В ходе мероприятия были высажены выращенные в питомнике клены, их высота превышает четыре метра.