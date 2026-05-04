В Астрахани состоялось центральное мероприятие акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 апреля на центральной набережной Астрахани, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона. Мероприятие провели в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
Акция прошла у молодежного центра «Коса». К ней присоединился и губернатор области Игорь Бабушкин. Совместно с «Волонтерами Победы», школьниками и представителями власти в мероприятии приняли участие сотрудники службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области. В ходе мероприятия были высажены выращенные в питомнике клены, их высота превышает четыре метра.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.