Более 10 тыс. жителей Воронежской области посетили ярмарку трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 17 апреля в Воронежской области, сообщили в министерстве труда и занятости населения региона. Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Кадры».
По предварительным данным, за день площадки в Воронеже, муниципальных районах и городских округах области посетили почти 10,5 тыс. человек. Из них около 1,7 тыс. получили предложения о работе или договорились о дальнейших этапах собеседований. Всего в мероприятиях принял участие 301 работодатель, представив соискателям почти 8 тыс. вакансий. Отметим, федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.