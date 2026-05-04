Более 10 тыс. жителей Воронежской области посетили ярмарку трудоустройства

По предварительным данным, за день площадки в Воронеже, муниципальных районах и городских округах области посетили почти 10,5 тыс. человек. Из них около 1,7 тыс. получили предложения о работе или договорились о дальнейших этапах собеседований. Всего в мероприятиях принял участие 301 работодатель, представив соискателям почти 8 тыс. вакансий. Отметим, федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня.