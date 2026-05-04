Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Ермак пригласил калининградцев слетать в Тюмень

Авиасообщение с этим городом стартовало в 2026 году.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининградской области рассчитывают, что авиарейс в Тюмень будет заполнен в обе стороны. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, выступая на оперативном совещании областного правительства.

Как рассказал глава ведомства, с 2026 года началось авиасообщение по маршруту Калининград — Тюмень.

«Это направление, которое может быть интересным не только жителям Тюмени, которые приедут к нам в гости, но и для калининградцев, — подчеркнул Андрей Ермак. — Потому что там, действительно, очень интересное туристическое предложение. Это и культурно-познавательный туризм, если брать Тобольск, например, или тот же самый город Тюмень, те же самые термальные источники. Поэтому мы рассчитываем, что заполняемость рейса Калининград — Тюмень будет в обе стороны достаточной для того, чтобы этот рейс сохранялся».

В 2026 году из аэропорта Храброво можно улететь прямыми рейсами в 29 регионов и стран.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше