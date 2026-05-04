Опубликована праздничная программа на 9 Мая в Волгограде

Важно: 7 мая с 16.00 до 22.00 вход на Мамаев курган будет закрыт. Доступ откроют с 22−00 — первый показ для зрителей состоится в 23−00. При этом вход будет только от подножия Мамаева кургана, со стороны проспекта Ленина. 8 и 9 мая с 16.00 вход на Мамаев курган также будет осуществляться только снизу — из парка Победы со стороны проспекта Ленина. Выйти можно будет и вниз — к проспекту Ленина, и вверх — на ул. Рокоссовского.