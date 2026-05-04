На Всероссийский субботник в Череповце вышли более 100 человек

Свыше 100 человек приняли участие во Всероссийском субботнике в Череповце. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства Вологодской области.
В субботнике приняли участие школьники, студенты, депутаты и общественники. Они привели в порядок территорию будущей Рождественской набережной. Уточняется, что вскоре начнутся работы по ее преображению.
Напомним, что 21 апреля стартовало VI Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. В Череповце на благоустройство претендуют три территории: участок набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, Красноармейская площадь и Сквер моряков на проспекте Победы, 94. Пространство, которое наберет больше всего голосов, преобразят в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.