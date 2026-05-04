На Всероссийский субботник в Череповце вышли более 100 человек

Напомним, что 21 апреля стартовало VI Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. В Череповце на благоустройство претендуют три территории: участок набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, Красноармейская площадь и Сквер моряков на проспекте Победы, 94. Пространство, которое наберет больше всего голосов, преобразят в 2027 году.