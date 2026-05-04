Пучков высказался о гибели школьницы в Семенове перед сдачей английского языка

Министр образования Нижегородской области призвал дождаться официальной информации.

Глава нижегородского министерства образования Михаил Пучков прокомментировал трагедию в Семенове, где была найдена погибшей ученица восьмого класса. Ранее сообщалось, что школьница боялась Всероссийской проверочной работы (ВПР) по английскому языку и считала, что из-за неудовлетворительного результата ее оставят на второй год.

Министр рассказал, что по факту гибели девочки завели уголовное дело: проводятся комплексные проверки, психолого-психиатрическая экспертиза и другие необходимые мероприятия. Он призвал дождаться официальной информации.

«По предварительным данным, какого-либо давления на ученицу в связи со сдачей ВПР по английскому языку не подтверждено. Педагогическая характеристика поведения девочки положительная, школьные неудачи воспринимала спокойно, старалась оперативно исправить неудовлетворительные оценки, при этом ВПР уже писала ранее и без замечаний», — поделился Михаил Пучков.

Глава ведомства выразил семье и друзьям погибшей свои соболезнования.

Ранее о ситуации в Семенове высказалась Екатерина Мизулина.

