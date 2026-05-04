Создан инструмент для повышения качества поисковых систем и ИИ-ассистентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали библиотеку для обработки данных, чтобы точнее анализировать и извлекать иерархическую структуру документов. Программа определяет расположение элементов в PDF-файле с точностью до 98%, что позволит сделать документы машиночитаемыми и использовать их для создания эффективных систем поиска или чатов-ассистентов в крупных компаниях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Преимущество нашей библиотеки в том, что мы впервые поэтапно построили алгоритм извлечения из документа максимального объема информации о его структуре при минимальном количестве ошибок. Нашим инструментом заинтересовались не только ученые, но и коммерческие компании, где с помощью библиотеки можно обрабатывать документы во внутреннем контуре. Понимание структуры документа — ключевой навык для разработки систем поиска и построения баз знаний для интеграции ИИ в рабочие процессы», — привели в пресс-службе слова одного из разработчиков библиотеки, инженера Института ИИ ИТМО Михаила Ковальчука.
Уточняется, что для обработки большого объема корпоративных документов нужно точно распознавать текст и его структуру. Обычно для этого используют алгоритмы автоматизации — это программное обеспечение, которое считывает текст и идентифицирует его отдельные элементы: заголовки, абзацы и другие. Однако у существующих инструментов в этой сфере есть недостатки: например, одни не умеют определять структуру текста, а другие плохо работают с объемными документами и «теряются» в контексте и структуре. Кроме того, существует риск утечки конфиденциальных данных при работе с открытыми сервисами.
По данным пресс-службы, разработчики ИТМО создали инструмент, компенсирующий недостатки известных решений. Они разработали библиотеку для обработки данных DocuMentor, которая позволяет с высокой точностью распознавать и извлекать иерархическую структуру документов, идентифицируя различные элементы внутри: заголовки, таблицы, изображения, формулы. Сервис работает с наиболее распространенными форматами документов: PDF, DOCX и языком разметки для форматирования текстовых документов Markdown. В дальнейшем авторы планируют «научить» программу обрабатывать и другие форматы документов.
Как рассказали в вузе, исследование показало, что DocuMentor совершает ошибки при распознавании символов в 1,3% случаев, а при распознавании слов — в 2,5%. Это примерно в 6−10 раз меньше ошибок при анализе текстов и в 2−6 раз меньше ошибок при анализе сканов PDF-файлов по сравнению с аналогами. Также DocuMentor с высокой точностью определяет расположение элементов в PDF-файлах — около 98% для обычных текстовых PDF и 94% для сканов. Сервис можно интегрировать в любые продукты для распознавания и анализа структуры документов. Уже сейчас DocuMentor использует компания Минстрой России в проекте, связанном с построением базы данных на основе нормативных документов.