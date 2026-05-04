Создан инструмент для повышения качества поисковых систем и ИИ-ассистентов

Как рассказали в вузе, исследование показало, что DocuMentor совершает ошибки при распознавании символов в 1,3% случаев, а при распознавании слов — в 2,5%. Это примерно в 6−10 раз меньше ошибок при анализе текстов и в 2−6 раз меньше ошибок при анализе сканов PDF-файлов по сравнению с аналогами. Также DocuMentor с высокой точностью определяет расположение элементов в PDF-файлах — около 98% для обычных текстовых PDF и 94% для сканов. Сервис можно интегрировать в любые продукты для распознавания и анализа структуры документов. Уже сейчас DocuMentor использует компания Минстрой России в проекте, связанном с построением базы данных на основе нормативных документов.