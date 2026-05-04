Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После скандала в автобусе Калининград — Зеленоградск, откуда высадили детей с собакой, начата служебная проверка

Пассажиры жалуются, что кондуктор регулярно грубит.

Источник: Клопс.ru

Перевозчик «Зеленоградск-Транс» начал служебную проверку после скандала в автобусе № 141 Калининград — Зеленоградск, откуда кондуктор высадила детей с маленькой собакой. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии.

Сотрудники связались с родственниками ребят. На предприятии заявили, что выясняют обстоятельства опубликованной истории.

Пассажиры, которые регулярно пользуются этим рейсом, утверждают, что это не первый конфликт с кондуктором. По их словам, женщина регулярно хамит, а обращения на предприятие не давали результата.

После инцидента люди создали активную группу и ищут других очевидцев случившегося во время поездки. Активисты опасаются, что ситуацию снова спустят на тормозах, и хотят добиться реакции перевозчика и официальных органов.

Днём в пятницу, 1 мая, в автобусе № 141 Калининград — Зеленоградск произошёл конфликт. По словам пассажиров, спустя примерно 20 минут после начала поездки кондуктор потребовала, чтобы дети вышли из салона, так как щенок был без переноски.

Ребята попытались завернуть собаку в куртку, но это не помогло. Пассажиры заступились за подростков, однако кондуктор заявила, что автобус не поедет дальше, пока они не покинут салон.

В итоге детей высадили в посёлке Сиренево. По словам очевидцев, деньги за проезд им не вернули, а как добираться дальше, ребята не знали.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше