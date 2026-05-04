Минлесхоз начал прием заявлений на участие в жеребьевке для добычи копытных животных и бурого медведя

С 1 мая в Нижегородской области начался прием заявлений на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу копытных животных и бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях региона в предстоящем сезоне охоты. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
«Электронный формат жеребьевки через систему “Цифровой лес” с применением генератора случайных чисел зарекомендовал себя как эффективный и прозрачный механизм распределения разрешений на добычу лося, кабана, медведя, косули европейской и косули сибирской. Установленные правила предусматривают выдачу не более одного разрешения на каждый вид животного одному участнику, что способствует рациональному использованию ресурсов. Масштаб участия в жеребьевке существенно расширился за последние годы: число охотников, допущенных к розыгрышу разрешений, выросло с 1912 в 2022 году до 3036 в 2025‑м», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
От одного охотника принимается не более пяти заявлений — по одному на каждый вид в пределах одного общедоступного охотничьего угодья. Разрешения распределяются по конкретным муниципальным образованиям:
на добычу лося на территории общедоступных охотничьих угодий Богородского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Ветлужского округов (участок № 1 и № 2), Володарского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Починковского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского округов (участки № 1 и № 3), а также Воротынского, Чкаловского и Шахунского округов, г. о. г. Дзержинск, на добычу косули европейской в Починковском округе; на добычу косули сибирской в Ардатовском, Большемурашкинском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском округах; на добычу медведя на территории общедоступных охотничьих угодий Ветлужского (участки № 1 и № 2), Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского (участок № 1), Воротынском и Шахунском округах; на добычу кабана на территории общедоступных охотничьих угодий Богородского, Большеболдинского, Володарского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Починковского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского (участки № 1, № 2 и № 3), Первомайского (участки № 1 и № 2) и Шахунского округов.
Квоты (нормы) допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории каждого охотничьего угодья будут утверждены указом губернатора Нижегородской области до 1 августа 2026 года.
Подать заявку можно до 30 июня исключительно в электронном виде через сайт региональной государственной информационной системы министерства «Охотуправление», авторизация — через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Охотникам, которые в 2025—2026 годах проводили биотехнические мероприятия в общедоступных угодьях, необходимо приложить к заявлению акт выполненных работ.
Подробная инструкция по подаче заявлений и актуальная информация размещены на сайте регионального Минлесхоза в разделе: «Деятельность» — «Информация для охотников» — «Жеребьевка 2026».