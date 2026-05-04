Константин Десятников: увлечения подростков находят применение в военной службе

Нижегородские подростки сегодня осваивают военные профессии уже со школьной скамьи. В частности, подрастающее поколение знакомится с миром военных профессий благодаря проекту «ВоенПрофНовигатор». Подробнее о нем ИА «Время Н» рассказал его автор, руководитель отдела реализации проектов регионального отделения «Движение первых» Константин Десятников.
— Каким образом проект «ВоенПрофНавигатор» помогает осваивать военные профессии?
— В основе — практика и наставничество. Представьте: школьник впервые берет в руки пуль управления дроном, а рядом студент — будущий оператор БПЛА — подсказывает, как правильно маневрировать. Так работает наш’ВоенПрофНавигатор".
Задача проекта — помочь ребятам познакомиться с современными военными профессиями: от военных переводчиков и финансистов до специалистов по информационной безопасности и операторов БПЛА. И делаем мы это не через скучные лекции, а через прямое общение и практические мастер-классы. «ВоенПрофНавигатор» — это студенческая инициатива, которая реализуется в рамках Всероссийского конкурса «Твой Ход» при поддержке и участии регионального отделения Движения Первых, Юнармии, Военного учебного центра при ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Центра военно-патриотического воспитания им. М. Настина.
— В чем заключается уникальность проекта?
— В формате «школьник — студент». Старшеклассники общаются с будущими офицерами из Военного учебного центра: задают вопросы, узнают о новых карьерных траекториях в армии, разбирают реальные кейсы.
В апреле мы провели серию встреч на площадках Военного учебного центра, Дома народного единства, Корпоративного университета правительства Нижегородской области, школы № 188 города Нижнего Новгорода. Более 200 школьников региона пообщались с будущими военными переводчиками, психологами, специалистами по информационной безопасности и операторами БПЛА. Ребята не только получили информацию, но и попробовали управлять дронами — такой практический опыт помогает сделать осознанный выбор профессии.
— Какие еще мероприятия запланированы в рамках проекта?
— Главное событие этого месяца — фестиваль военных профессий. Он пройдет 13 мая на площадке Молодежного центра «КУПНО. СТАРТ». Мы ждем более 120 старшеклассников — юнармейцев и участников патриотических проектов Движения Первых. (12+).
В рамках фестиваля покажем, как привычные увлечения подростков — IT, языки, аналитика — находят применение в военной службе. Здесь ребята смогут пообщаться не только со студентами Военного учебного центра, но и с носителями современных военных специальностей.
Кроме того, планируем создать открытый информационный канал в социальной сети «ВКонтакте», где каждый желающий сможет узнать информацию о современных военных профессиях и получить полезные советы по подготовке к военной службе.
— Где еще сегодня школьники могут попробовать себя в военном деле?
— Развивать компетенции для будущей карьеры в Вооружённых силах школьники могут в таких проектах Движения Первых, как «Пилоты будущего» и «Школа кибербезопасности Движения Первых».
Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» дает возможность «примерить» на себя профессию оператора БПЛА. Это соревновательное мероприятие для детей и подростков от 7 до 18 лет. До 23 августа 2026 года любой школьник может зарегистрироваться на платформе спорт.будьвдвижении.рф, посмотреть обучающий ролик и пройти теоретическое тестирование. После успешного прохождения тестирования ребята едут на региональный этап в Нижний Новгород, где соревнуются на техническом симуляторе и в управлении дронами класса «75 мм». Победители регионального этапа отправляются осенью на финал в Москву.
«Школа кибербезопасности Движения Первых» будет интересна и полезна не только будущим специалистам по информационной безопасности. Здесь все желающие в возрасте от 6 до 25 лет могут пройти теоретический курс, выполнить практические задания по освоению навыков безопасного поведения в интернете и получению основ профессии в сфере кибербезопасности, отправиться на всероссийский форум в центр развития молодежных медиа «ШУМ». Регистрация на проект завершается 31 мая.
Все эти проекты дают отличную возможность проверить себя, поработать с наставниками-профессионалами и найти свой путь в профессию.