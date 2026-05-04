Константин Десятников: увлечения подростков находят применение в военной службе

Задача проекта — помочь ребятам познакомиться с современными военными профессиями: от военных переводчиков и финансистов до специалистов по информационной безопасности и операторов БПЛА. И делаем мы это не через скучные лекции, а через прямое общение и практические мастер-классы. «ВоенПрофНавигатор» — это студенческая инициатива, которая реализуется в рамках Всероссийского конкурса «Твой Ход» при поддержке и участии регионального отделения Движения Первых, Юнармии, Военного учебного центра при ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Центра военно-патриотического воспитания им. М. Настина.