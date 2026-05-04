Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в фестивале молодежи

Крупнейшее международное событие для юных лидеров пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

Источник: Национальные проекты России

Более 100 тыс. молодых людей из 191 страны подали заявки на участие в международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Заявки на участие в Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, подали более 100 тысяч молодых людей из 191 страны мира. Среди них — те, кто уже реализует соцпроекты, развивает технологии, добивается успехов в науке, работает в сфере госуправления своих стран. Вместе молодые лидеры будут искать решения глобальных вызовов. Важно, что этот международный диалог состоится на площадке в нашей стране, где по поручению Президента Владимира Путина создаются широкие возможности для самореализации молодых», — подчеркнул Чернышенко.

Заявиться на мероприятие могли молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, из России подано свыше 40,2 тыс. заявок.

«При этом впервые в современной истории фестивалей молодежи от иностранцев поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Фестиваль получил отклик по всему миру: более 62 тысяч заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Австралии», — отметил Гуров.

Среди российских регионов лидером по количеству заявок стала Москва. На втором месте — принимающая фестиваль Свердловская область и город Екатеринбург. В лидерах также оказались Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, Московская, Нижегородская, Воронежская области, республики Татарстан и Башкортостан.

Эксперты уже приступили к анализу поданных заявок. Им предстоит отобрать 10 тыс. лучших анкет участников, которые отправятся на фестиваль.

Для кандидатов, не успевших податься в основной этап, до 31 мая открыта резервная регистрация на Международной платформе возможностей. Они смогут принять участие, если кто-либо из зарегистрированных в основном списке не сможет посетить фестивальную площадку.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше