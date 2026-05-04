Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в фестивале молодежи

Более 100 тыс. молодых людей из 191 страны подали заявки на участие в международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Заявки на участие в Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, подали более 100 тысяч молодых людей из 191 страны мира. Среди них — те, кто уже реализует соцпроекты, развивает технологии, добивается успехов в науке, работает в сфере госуправления своих стран. Вместе молодые лидеры будут искать решения глобальных вызовов. Важно, что этот международный диалог состоится на площадке в нашей стране, где по поручению Президента Владимира Путина создаются широкие возможности для самореализации молодых», — подчеркнул Чернышенко.
Заявиться на мероприятие могли молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, из России подано свыше 40,2 тыс. заявок.
«При этом впервые в современной истории фестивалей молодежи от иностранцев поступило на 20 тысяч больше заявок, чем от россиян. Фестиваль получил отклик по всему миру: более 62 тысяч заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Австралии», — отметил Гуров.
Среди российских регионов лидером по количеству заявок стала Москва. На втором месте — принимающая фестиваль Свердловская область и город Екатеринбург. В лидерах также оказались Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, Московская, Нижегородская, Воронежская области, республики Татарстан и Башкортостан.
Эксперты уже приступили к анализу поданных заявок. Им предстоит отобрать 10 тыс. лучших анкет участников, которые отправятся на фестиваль.
Для кандидатов, не успевших податься в основной этап, до 31 мая открыта резервная регистрация на Международной платформе возможностей. Они смогут принять участие, если кто-либо из зарегистрированных в основном списке не сможет посетить фестивальную площадку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.