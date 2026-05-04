В Петербурге оцифровали исторические финансовые документы

Они относятся к периоду с 1917 по 2017 год.

«Петербургский цифровой архив госфинансов и госуправления» разместили в открытом доступе, сообщили в комитете финансов города. Проделанная работа соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Оцифровав 150 тысяч листов и разместив их в открытом доступе, мы не только сохранили историю, но и напрямую реализовали принцип “государство как платформа”. Теперь каждый исследователь, студент или просто неравнодушный петербуржец может работать с первоисточниками без бюрократических барьеров», — подчеркнула председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина.

Оцифрованные документы относятся к периоду с 1917 по 2017 год. Среди них — бюджетные росписи, статистические сборники, различные отчеты. Особую ценность представляют финансовые документы военных лет. Ранее получить доступ к ним было трудно. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.