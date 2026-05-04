Субсидии кончились в апреле: калининградцам советуют мониторить сайты

Экономия бюджета — вещь суровая, но звучит это как издевательство. Официально областное правительство обещает «взаимодействовать» с Москвой по поводу допфинансирования, однако апрельский транш, о котором говорил вице-премьер, так и не пришёл. Для региона, где самолёт — не роскошь, а единственный быстрый способ выехать в большую Россию, отсутствие билетов на октябрь в сентябре — это коллапс среднесрочного планирования для тысяч семей.