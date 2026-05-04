Субсидии кончились в апреле: калининградцам советуют мониторить сайты

Заядлых путешественников из Калининградской области и тех, кто планирует отпуск на.

Источник: KaliningradToday

октябрь, ждёт неприятный сюрприз. Льготные авиабилеты, на которых держится транспортная доступность эксклава (хотя бы формально), либо распроданы, либо отсутствуют в принципе.

Региональные чиновники дали пространный, но честный ответ на возмущение жителей в соцсетях губернатора. Суть: вопрос на федеральном уровне. Авиакомпании получили квоты, но «Аэрофлот» выбрал свою часть субсидий на 2026 год ещё в декабре 2025-го. При этом S7 на направление Петербург-Калининград субсидированных билетов не даёт. Провинциальной власти остаётся только советовать пассажирам «отслеживать возвращённые билеты самостоятельно на сайтах».

Экономия бюджета — вещь суровая, но звучит это как издевательство. Официально областное правительство обещает «взаимодействовать» с Москвой по поводу допфинансирования, однако апрельский транш, о котором говорил вице-премьер, так и не пришёл. Для региона, где самолёт — не роскошь, а единственный быстрый способ выехать в большую Россию, отсутствие билетов на октябрь в сентябре — это коллапс среднесрочного планирования для тысяч семей.