Times: украинские беженцы могут лишиться льгот в Ирландии

Этот переход к самостоятельному поиску жилья для примерно 16 тыс. человек планируется начать в августе. Цель — уравнять всех украинских беженцев, поскольку новые беженцы сейчас имеют право на 30 дней государственного жилья.
Брофи рассказал, что новый план будет реализовываться поэтапно в течение полугода, а люди получат уведомления как минимум за три месяца до начала изменений.
Судя по прошлогодним данным Министерства по вопросам иммиграции, когда договоры на временное жилье не продлевались, примерно половина украинцев самостоятельно находили себе жилье и отказывались от предложений правительства об альтернативном размещении.
В рамках новой стратегии также планируется поэтапное сокращение и в итоге полная отмена ежемесячной выплаты в 600 евро, которая сейчас предоставляется принимающим украинцев гражданам. Ожидается, что эта мера, соответствующая директивам ЕС о временной защите, будет полностью отменена к марту 2027 года.