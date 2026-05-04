Times: украинские беженцы могут лишиться льгот в Ирландии

Британская газета The Times сообщает , что в ближайшее время кабинет министров Ирландии рассмотрит прекращение предоставления временного государственного жилья украинцам , которое сейчас включает гостиницы и другие коммерческие объекты.

Этот переход к самостоятельному поиску жилья для примерно 16 тыс. человек планируется начать в августе. Цель — уравнять всех украинских беженцев, поскольку новые беженцы сейчас имеют право на 30 дней государственного жилья.

Брофи рассказал, что новый план будет реализовываться поэтапно в течение полугода, а люди получат уведомления как минимум за три месяца до начала изменений.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если некоторые украинцы не смогут найти жилье, он заверил, что «в целом люди найдут жилье», но не исключил, что в некоторых случаях этого может не случиться.