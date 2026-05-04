Times: украинские беженцы могут лишиться льгот в Ирландии

Государственный министр по вопросам иммиграции Колм Брофи допустил, что новая правительственная политика в отношении украинских беженцев может привести к тому, что «парочка украинцев» останется без крова.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Times сообщает, что в ближайшее время кабинет министров Ирландии рассмотрит прекращение предоставления временного государственного жилья украинцам, которое сейчас включает гостиницы и другие коммерческие объекты.

Этот переход к самостоятельному поиску жилья для примерно 16 тыс. человек планируется начать в августе. Цель — уравнять всех украинских беженцев, поскольку новые беженцы сейчас имеют право на 30 дней государственного жилья.

Брофи рассказал, что новый план будет реализовываться поэтапно в течение полугода, а люди получат уведомления как минимум за три месяца до начала изменений.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если некоторые украинцы не смогут найти жилье, он заверил, что «в целом люди найдут жилье», но не исключил, что в некоторых случаях этого может не случиться.

Судя по прошлогодним данным Министерства по вопросам иммиграции, когда договоры на временное жилье не продлевались, примерно половина украинцев самостоятельно находили себе жилье и отказывались от предложений правительства об альтернативном размещении.

В рамках новой стратегии также планируется поэтапное сокращение и в итоге полная отмена ежемесячной выплаты в 600 евро, которая сейчас предоставляется принимающим украинцев гражданам. Ожидается, что эта мера, соответствующая директивам ЕС о временной защите, будет полностью отменена к марту 2027 года.