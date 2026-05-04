За объекты благоустройства уже проголосовали около 71 тыс. екатеринбуржцев

Около 71 тыс. екатеринбуржцев уже выбрали объекты благоустройства, приняв участие во всероссийском онлайн-голосовании, организованном по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В этом году горожане активнее голосуют через портал госуслуг. Такой возможностью в 2026-м уже воспользовались 44,5 тыс. екатеринбуржцев. Это примерно на 11 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В тройку лидеров на голосовании входят бульвар по улице Культуры, Основинский парк и сквер по улице Амундсена. Напомним, что сделать свой выбор можно до 12 июня. Голосование размещено по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.