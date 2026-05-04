Нижегородские работники скорой помощи остались без досрочной пенсии

Госдума не поддержала инициативу о введении досрочной пенсии для сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщил нижегородский MAX-канал «Бокал Прессека», отметив, что решение затронет и медиков Нижегородской области, работающих в условиях повышенной нагрузки.
Авторы законопроекта настаивали на льготном пенсионном стаже из-за специфики работы: круглосуточных дежурств, постоянного стресса и высокого риска профессионального выгорания. Однако в правовом управлении Госдумы инициативу заблокировали. Основной причиной отказа стали потенциальные дополнительные расходы Социального фонда РФ, которые не были согласованы с федеральным кабинетом министров.
Теперь для дальнейшего продвижения закона потребуется официальное заключение Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что требования к выдаче участков без торгов ужесточат в Нижнем Новгороде.