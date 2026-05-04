Новый зал ожидания появился на вокзале «Воронеж-Южный»

Он предназначен для маломобильных пассажиров.

Источник: АиФ Воронеж

На вокзале «Воронеж-Южный» (Придача) открыли зал ожидания для маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник, 4 мая.

Пространство представляет собой зону ожидания и отдыха с мягкой эргономичной мебелью, что делает пребывание на вокзале более комфортным в период ожидания поезда. Для пассажиров, передвигающихся на креслах-колясках, предусмотрены специальные места с возможностью подзарядки электрических колясок.

Кроме того, в зале установлено индукционное оборудование для людей с нарушением слуха, размещены табло с расписанием поездов, а также сенсорные видеотерминалы для получения информации и связи с оператором. Для оперативного получения помощи предусмотрены кнопки вызова персонала.

Как отметили в РЖД, услуга сопровождения маломобильных пассажиров довольно популярна на воронежском вокзале. В среднем выполняется по десять заявок в сутки.