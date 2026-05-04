Самбист из Челябинской области выиграл открытый турнир в Москве

Он стал лучшим в весовой категории до 49 кг.

Родион Кашигин из Чебаркуля Челябинской области стал победителем турнира по самбо среди воспитанников детских домов, кадетских корпусов и суворовских училищ. Состязания прошли в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа.

Уточним, что турнир, посвященный пятикратному чемпиону СССР Евгению Глориозову, состоялся 25 апреля в Москве. Участие в нем приняли более 170 самбистов со всей страны. Родион является воспитанником спортивного клуба «Иппон». На состязаниях молодой человек продемонстрировал высокий уровень подготовки. Он стал лучшим в весовой категории до 49 кг.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.