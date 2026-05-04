Нацпарк рассчитывает на двукратное увеличение турпотока на Виштынец после обустройства экотроп

Учреждение получило грант на создание маршрутов и инфоцентра.

Туристический поток в Виштынецкий национальный парк может вырасти вдвое после обустройства новых экологических троп. Маршруты по природной территории намерены открыть в 2027 году. Об этом заявил замдиректора нацпарка Алексей Иванцов на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 мая.

Учреждение получило грант на создание туристической инфраструктуры. В рамках проекта в Виштынецком национальном парке обустроят четыре экологические тропы и модульный информационный центр. Их рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Мы планируем увеличение посещаемости туристов после ввода этих маршрутов в эксплуатацию в ту сторону, в сторону Виштынецкого нацпарка, вдвое. Сейчас порядка 200 тысяч человек в год посещает территорию нацпарка «Виштынецкий». Это против 1,3 миллиона человек, которые посещают территорию национального парка «Куршская коса», — сказал Иванцов.

Ранее в Калининградской области разработали и направили проектную документацию развития туристического потенциала Виштынца, чтобы войти в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Правительство России в 2026 году направит более миллиарда рублей 18 национальным паркам. Виштынецкому выделяют 160,8 миллиона.

На четырёх экомаршрутах обустроят настилы, установят скамейки, информационные стенды и другую инфраструктуру. Сейчас нацпарк ищет подрядчиков для создания двух троп — возле озера Мариново и горы Дозор.