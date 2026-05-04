Житель Гуково предстанет перед судом за убийство женщины

Следственный отдел по г. Красный Сулин СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38‑летнего жителя Гуково. Мужчина обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, преступление произошло в ночь на 13 февраля 2026 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своём доме по переулку Огороднему в Гуково, в ходе ссоры нанёс 45‑летней знакомой множественные удары в область головы неустановленным предметом. Женщина скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перенёс тело погибшей в подвал дома и забетонировал его.
Преступление раскрыли после проверки по факту безвестного исчезновения женщины. В ходе осмотра жилища подозреваемого были обнаружены следы, указывающие на совершение особо тяжкого преступления. После этого обвиняемый признался в содеянном и указал место сокрытия тела.
В рамках расследования проведены: судебно‑медицинская экспертиза; молекулярно‑генетическая экспертиза; психолого‑психиатрическая экспертиза.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.