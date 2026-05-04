Опубликован график отключения горячей воды в двух районах Нижнего Новгорода

Компания «Волгаэнергосбыт» опубликовала на своем официальном сайте график предстоящих летних отключений горячего водоснабжения (ГВС) в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.
Общий период отключения горячей воды на Автозаводе продлится с 1 июля по 4 августа.
В частности, жители домов на улицах Бурденко, Дружаева, Дьяконова, Львовской и Строкина останутся без ГВС с 1 по 14 июля.
С 22 июля по 4 августа придется жить без горячей воды жильцам домов на улицах Веденяпина, Космической, Мончегорской, Фучика, Южное Шоссе, проспекте Ильича, и по многим другим адресам.
С полным графиком отключения ГВС в Автозаводском районе Нижнего Новгорода можно ознакомиться здесь.
Что касается Ленинского района, то здесь запланировано отключение горячей воды с 1 по 14 июля на улицах Глеба Успенского, Героя Попова, Снежной, Таганской, проспекте Ленина и других.
Подробный график отключения ГВС на территории Ленинского района Нижнего Новгорода доступен по ссылке.
