Вышла покурить, упала и захрипела: 16-летняя сотрудница зеленоградской пекарни впала в кому прямо на рабочем месте

В Зеленоградске 16-летняя сотрудница пекарни впала в кому прямо на рабочем месте. Об этом «Клопс» рассказали знакомые с ситуацией источники.
30 апреля около 16:25 девушка села на скамейку рядом со зданием, покурила электронную сигарету, после чего резко упала и захрипела. Коллеги вызвали скорую и сами пытались помочь пострадавшей, но та не приходила в сознание. К моменту прибытия бригады медиков девочка лежала на полу, изо рта шла пена. Медики заподозрили инсульт или инфаркт. Со слов сотрудников точки общепита, девочка пила много энергетиков и мало ела.
В состоянии комы пациентку сначала доставили в ближайшую больницу в Зеленоградске, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как реаниматолог оказал помощь, спецбригада скорой отвезла пострадавшую в ДОБ.
На данный момент девушка находится в детской больнице в крайне тяжёлом состоянии. Ей диагностировали разрыв аневризмы.