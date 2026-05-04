Парад, концерты и салют: как в Калининграде будут праздновать 9 Мая

В Калининграде мероприятия в честь 9 Мая пройдут на нескольких городских площадках. Программа начнётся в 10:00 с Парада Победы и завершится в 22:00 салютом, передаёт пресс-служба правительства области.
На площади Победы:
14:05−15:30 — спектакль-концерт «Время помнить. Время жить» Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра; 15:30−16:00 — концерт ансамбля народной песни «Облепиха»; 16:00−16:30 — выступление Балтийского казачьего хора; 16:30−17:30 — выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики»; 17:30−18:00 — выступление солистов и коллективов Калининграда и области; 18:00−19:00 — выступление ансамбля песни и пляски Балтийского флота; 19:00−20:00 — выступление Калининградского театра эстрады; 20:15−21:00 — концерт группы «Катюша»; 21:00−22:00 — концерт группы «Громче» и Балтийского казачьего хора.
На территории форта № 5:
10:00−10:30 — возложение цветов на Аллее Героев и у стелы «Штурм»; 11:00−12:00 — концерт вокальной школы «Твой голос»; 12:00−12:50 — бесплатная экскурсия по территории форта; 14:00−14:30 — реконструкция штурма Кёнигсберга на площадке «Поле»; 15:00−15:50 — бесплатная экскурсия по территории форта; 15:00−18:00 — концертная программа творческих коллективов Калининграда.
«В течение всего дня будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, торговой ярмарки. Будет проходить демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской наступательной операции в “Полевом кинотеатре”», — говорится в сообщении.
В музее «Форт № 5» будут открыты выставки:
«Герои Советского Союза — участники штурма форта № 5»; «Памятники оборонительного зодчества»; «Штурм Кёнигсберга» с редкими фотографиями военного времени; «Немцы против Гитлера» о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны; «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» из семейного архива В. Т. Хрюкина; «Шакалы Гитлера»; «Война, как ком, катилась по дорогам…» с фотографиями корреспондентов ТАСС 1941—1945 годов из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге; «В небесах мы летали одних» к 75-летию авиаполка «Нормандия — Неман»; «Донбасс. Прошлое и настоящее»; «Суворов. Наука побеждать».
