В Ростовской области будут судить мужчину, который закатал тело подруги в бетон

На Дону завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Гуково, который убил знакомую. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, в ночь на 13 февраля 2026 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою 45-летнюю знакомую. От полученных травм женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый перенес тело погибшей в подвал дома и забетонировал его.
После исчезновения женщины, ее пожилой отец написал заявление в полицию. Пропавшую искали правоохранители и волонтеры. При осмотре жилища подозреваемого были найдены следы, указывающие на совершение преступления. В итоге мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тело.
— В ходе расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая, — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
Известно, что у погибшей остался сын-подросток с инвалидностью.
