Ермак назвал три отеля, которые откроются в Калининградской области к началу туристического сезона

«В области открываются новые средства размещения, в частности, глэмпинги и кэмпинги, которые мы активно поддерживаем через программу единой субсидии и через программу развития модульных средств размещения, — сообщил Андрей Ермак. — Также целый ряд крупных отелей — по калининградским меркам, я имею в виду — в этом году уже начнут принимать гостей. Это “Дом звёздного неба” в Зеленоградске на 50 номеров. Техническое открытие произошло на майских праздниках, и после 9 мая они уже будут работать в полном порядке. Это отель “Франц Лефорт” в Черняховске на 34 номера. Тоже очень приятно, что на востоке области открываются большие коллективные средства размещения. Отель “Армерия” на Куршской косе — 37 номеров, это тоже очень хорошая поддержка, потому что на косе всего десять отелей на сегодняшний момент работают с достаточно небольшим номерным фондом».