Калининградские архитекторы раскритиковали проект освоения Центральной площади

Члены КОСАР назвали процесс освоения бывшей Королевской горы «непрозрачным».

Общее собрание Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России выразило обеспокоенность процессом градостроительного развития Центральной площади Калининграда, которую ранее занимал Дом Советов.

«Новый Калининград» ознакомился с повесткой собрания, в ходе которого значительное внимание было уделено вопросу освоения бывшей Королевской горы. В частности, архитекторы, принимавшие участие в мероприятии, выразили категорическое несогласие «с непрозрачностью процесса и отсутствием открытого обсуждения».

Общим собранием были выдвинуты тезисы, которые «Новый Калининград» передает, не меняя формулировок и стилистики:

1. Системный градостроительный подход: Недопустима реализация локальных проектов без утвержденной градостроительной концепции всей центральной территории.

2. Приоритет транспортной инфраструктуры: Решение транспортных вопросов, включая создание тоннелей и связей с историческим центром, должно предшествовать размещению новых объектов.

3. Философское и символическое осмысление: Территория Королевской горы требует глубокого осмысления ее исторического и символического значения, а не поспешных решений.

4. Альтернативные локации: Союз предлагает рассмотреть альтернативные места для размещения крупных культурных объектов, такие как остров Октябрьский, форты или район Девау, которые более приспособлены для таких проектов и позволят избежать создания «мертвого места» в историческом центре.

По итогам собрания была сформулирована коллективная позиция Союза, а руководству региона было предложено вынести архитектурно-градостроительные аспекты проекта на ближайший Градостроительный совет.

О том, что общее собрание КОСАР раскритиковало проект, ранее сообщил архитектор Вячеслав Генне на Совете по культуре при губернаторе, где рассматривалась концепция парка «Россия» с национальным центром «Россия», представленная архитектором Владимиром Панифедовым из студии «Другая архитектура».

Отметим, что в собрании и в Совете по культуре принимал участие главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. Он сообщил «Новому Калининграду», что не смог досидеть до конца, но отметил, что единогласного мнения о концепции Панифедова не было.

«То, что Вячеслав Викторович сказал, что собралось 90 человек, и все сказали, что все плохо, — это не так объективно, — заявил Костромин. — Это субъективное мнение пятерых или троих даже, может быть, мастерских, которые топят за то, что “мы знаем, как должно быть, мы лучшие, а все остальное неубедительно”. Это такие весы, с которыми нам придется, наверное, считаться».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше