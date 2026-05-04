Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строитель орловского «Титаника» получил иск на 262 млн рублей

Московская автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» подала иск на 261,7 млн руб. к строителю многопрофильного медцентра Орловской областной больницы — столичному же ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Источник: Коммерсантъ

Московская автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» подала иск на 261,7 млн руб. к строителю многопрофильного медцентра Орловской областной больницы — столичному же ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее стороны в суде не встречались.

В течение апреля «Стрела» получила еще три гражданских иска — от московского ООО «Строительная фирма “Райс-про”» (принадлежит Дмитрию Гвидонскому и Андрею Борщевскому через тольяттинское ООО ИВЦ «Эдельвейс» и Сергею Красничкову напрямую) на 1,6 млн руб., от АО «Мосводоканал» (52,6 тыс. руб.) и ярославской Межрегиональной инспекции налоговой службы по управлению долгом № 1 (сумма требований не указана). Первое и третье заявления приняты к производству, заседания по ним назначены на 9 июля и 2 июня.

В июле 2025 года московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием признать «Стрелу» банкротом. Заявление возвратили, однако в августе арбитраж принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. Как сообщал «Ъ-Черноземье», оно будет рассмотрено с участием прокурора. Ближайшее заседание назначено на 3 июня.

Строительство медцентра Орловской облбольницы началось 20 лет назад — в 2006 году. Из-за затянувшихся работ объект прозвали «Титаником». Подмосковная «Искра» выиграла подряд на достройку медцентра в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. Впоследствии она выросла до 4,02 млрд руб. В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Орловской области 1,1 млрд руб. на достройку «Титаника».

По данным орловского правительства на конец апреля, в медцентре велась подготовка к монтажу светопрозрачных конструкций на фасаде здания. Параллельно проводились внутренние отделочные работы, подготовка помещения для аппарата МРТ.