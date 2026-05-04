Росводресурсы скорректировали работу Волжской ГЭС

Росводресурсы выпустили указание о режимах работы гидроузлов двух водохранилищ Волго-Камского каскада. Речь идёт о Рыбинском и Волгоградском водохранилищах.
Ранее было принято решение, что период максимальных сбросов продлится на Волгоградском гидроузле по 26 апреля, а затем Волжская ГЭС ежедневно будет сбрасывать на 1 тысячу кубометров в секунду меньше и к 6 мая объёмы снизятся до 19 тысяч кубометров в секунду.
Теперь же установлено, что гидроузел будет работать в режиме спецпропуска со среднесуточными сбросными расходами в объёме 23 тысячи кубометров с 5 мая и до особого указания.
