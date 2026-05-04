К акции «Южный десант» на Дону присоединились свыше 250 человек

Более 250 бойцов студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции «Южный десант», которая прошла в Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Добровольцы посетили Усть-Донецкий, Родионово-Несветайский, Неклиновский, Сальский, Миллеровский, Кагальницкий районы, города Белая Калитва, Цимлянск и Шахты. Бойцы студотрядов благоустроили мемориалы и памятники в хуторах Дарьевка, Болдыревка, Жуково-Татарский, станице Романовской и других населенных пунктах. Также они провели для школьников мастер-классы, профориентационные тренинги и концерты, организовали субботники на общественных территориях и помогли подготовить к летнему сезону несколько оздоровительных лагерей.
Помощь получили свыше 10 тысяч жителей из 25 населенных пунктов. Отдельное внимание уделили адресной поддержке семей ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.