Ермак предупредил о проверке готовности пляжей к купальному сезону

До 1 июня проинспектируют морские и внутренние места отдыха.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в 2026 году для отдыха будут доступны 13 морских пляжей протяжённостью более семи километров и 19 — на внутренних водоёмах общей длиной два километра. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Программа организации мест массового отдыха, на которую выделили больше денег в этом году, она работает и показывает то, что муниципалитеты активно включаются в обустройство пляжей на востоке области. Это тоже немаловажно, прежде всего, для проживающих там. Ну и, конечно же, гостей, которые тоже с удовольствием ездят на восток области», — сказал глава ведомства.

Ермак доложил, что в прошлом году из резервного фонда правительства области были выделены средства на обустройство мест отдыха в Балтийском городском округе на Витланде, на Синявинском озере в Янтарном и в Сокольниках под Зеленоградском.

«Все мероприятия, связанные с безопасностью, там проведены, и, естественно, мы рассчитываем, что муниципалитеты в этом году подготовят эти территории к открытию в качестве нормальных полноценных пляжей, где наши жители и гости смогут с комфортом отдохнуть», — отметил министр.

Глава ведомства сообщил, что в конце мая состоится выезд в муниципалитеты с проверкой готовности пляжей к купальному сезону. Он начнётся 1 июня.

«Там, где будет отрицательное заключение Роспотребнадзора или МЧС, эти пляжи будут недоступны для того, чтобы там купаться и отдыхать», — строго подчеркнул Андрей Ермак.

В Балтийское море на пляж в районе парка Беккера в Янтарном впадают десятки зловонных ручейков.

