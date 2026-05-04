В Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате

В Санкт-Петербурге одобрили проведение шествия «Бессмертного полка» в очном формате, сообщает «Петербургский дневник».
Представители Роспотребнадзора подтвердили, что эпидемиологическая ситуация в городе позволяет организовать мероприятие с участием большого количества людей. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности утвердил маршрут и дату акции — 9 мая 2026 года. Шествие начнётся на площади Александра Невского и завершится у Дворцовой площади, пройдя по историческому центру города.
Руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов подчеркнул важность мероприятия для горожан. По его словам, «Бессмертный полк» предоставляет возможность тысячам петербуржцев выразить свою благодарность и уважение к героям Великой Отечественной войны. Участники акции пронесут портреты своих предков, чтобы напомнить о подвигах тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил блокаду Ленинграда и внёс свой вклад в общую Победу.
Сейчас идёт активная подготовка к шествию. В ней участвуют городские власти, волонтёры, общественные организации и все, кто считает память о Великой Отечественной войне важной частью своей семейной истории.
