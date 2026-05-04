В Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате

Руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов подчеркнул важность мероприятия для горожан. По его словам, «Бессмертный полк» предоставляет возможность тысячам петербуржцев выразить свою благодарность и уважение к героям Великой Отечественной войны. Участники акции пронесут портреты своих предков, чтобы напомнить о подвигах тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил блокаду Ленинграда и внёс свой вклад в общую Победу.