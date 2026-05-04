Главные новости к вечеру 4 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 4 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

Источник: Муса Салгереев/ТАСС

Экс-председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин стал временно исполняющим обязанности главы региона.

КСИР пообещал пресекать «самоуправный» проход судов в Ормузе

Источник: Reuters

В Иране заявили о жестких мерах в отношении судов, нарушающих правила прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, его слова приводит агентство Tasnim.

Туск: Польша не примет выводимых из Европы военных США

Источник: Reuters

Польша не намерена использовать вывод Соединенными Штатами своих военных из ряда европейских стран для увеличения американского контингента на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

Боеприпас взорвался в руках ребенка в Крыму

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

12-летний школьник получил травму руки после детонации найденного предмета в Советском районе Крыма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям, прокуратура проводит проверку.

Суд наложил обеспечительный арест на 470 млн акций «Русагро»

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

На акции компании «Русагро», чья стоимость оценивается в более чем 1 млрд руб., по делу Вадима Мошковича был наложен арест по иску Генпрокуратуры.

