Фонд капремонта взялся за дом с чайками на проспекте Мира в Калининграде

В Калининграде преобразят дом № 50−56А на проспекте Мира. Скоро начнутся работы, сообщает Фонд капремонта Калининградской области. Здание это отличается от многих своей сложной формой (каждый подъезд здесь смещен относительно предыдущего) и рисунками из кирпича (на простенках чайки и парусник, аисты и кит). Эти изображения сохранят.