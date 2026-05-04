Фонд капремонта взялся за дом с чайками на проспекте Мира в Калининграде

В Калининграде преобразят дом № 50−56А на проспекте Мира. Скоро начнутся работы, сообщает Фонд капремонта Калининградской области. Здание это отличается от многих своей сложной формой (каждый подъезд здесь смещен относительно предыдущего) и рисунками из кирпича (на простенках чайки и парусник, аисты и кит). Эти изображения сохранят.
"Ступенчатый ритм здания подчеркнем визуальным разделением на секции: две будут в штукатурке, три чередующиеся с ними — отделаны бетонной плиткой.
Цвета будут такие: темно-серый, оттенки коричневого и красного кирпича.
Сроки ремонта не называют.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше